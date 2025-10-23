На Київщині рибалки «зловили» у водоймі артилерійські снаряди — фото

На Київщині рибалки натрапили на боєприпаси у водоймі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київській області рибалки помітили у штучній водоймі підозрілі предмети та одразу повідомили рятувальників.

Як повідомили в ДСНС України, водолази-сапери Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування вилучили з води 15 артилерійських снарядів калібру 30 мм.

Рятувальники закликають: у разі виявлення небезпечних предметів не торкайтеся їх і негайно телефонуйте 101.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.