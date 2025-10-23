У Вінниці біля лікарні імені Пирогова виявили мертвих собак — справою зайнялися правоохоронці

Біля лікарні знайшли мертвими двох собак.

У Вінниці встановлюють обставини смерті двох собак. Їх виявили біля лікарні ім. М.І. Пирогова. Про це розповіли у прокуратурі.

Прокурори здійснюють процесуальне керівництво у справі за фактом жорстокого поводження з тваринами.



16 вересня біля обласної лікарні ім. Пирогова виявили двох мертвих собак, за якими доглядали місцеві зоозахисниці. Призначено експертизи, допитано свідків і персонал лікарні.



У Фейсбук-спільноті "Тварини Вінниці" розповіли, що собак, якими опікувалися місцеві небайдужі, отруїли.

