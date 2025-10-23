В Виннице возле больницы имени Пирогова обнаружили мертвых собак — делом занялись правоохранители

Возле больницы нашли мертвыми двух собак.

В Виннице устанавливают обстоятельства смерти двух собак. Их обнаружили у больницы им. М.И. Пирогова. Об этом рассказали в прокуратуре.

Прокуроры осуществляют процессуальное руководство по делу по факту жестокого обращения с животными.

16 сентября возле областной больницы им. Пирогова обнаружили двух мертвых собак, за которыми ухаживали местные зоозащитницы. Назначены экспертизы, допрошены свидетели и персонал больницы.

В Фейсбук-сообществе "Животные Винницы" рассказали, что собак, которые занимались местными неравнодушными, отравили.

