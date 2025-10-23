Митниця нагадала правила ввезення транспортних засобів як гуманітарної допомоги під час воєнного стану

Помилки у деклараціях можуть ускладнити реєстрацію авто в МВС.

Державна митна служба повідомила, що пропуск авто, мотоциклів, причепів та інших ТЗ, що ввозяться як гуманітарна допомога, здійснюється за Порядком, затвердженим постановою КМУ від 5 вересня 2023 року №953.

Що потрібно отримувачу гуманітарної допомоги:

бути зареєстрованим у Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги;

внести дані про вантаж в автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги;

подати в пункті пропуску (особисто або через уповноважену особу) декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, з відомостями, які відповідають даним системи та фактичному вантажу;

після ввезення сформувати та подати звіт про наявність і розподіл гуманітарної допомоги.

Як правильно заповнити декларацію для ТЗ:

Інформацію про транспортний засіб слід вносити до п. 6 графи 10 «Транспортні засоби» та графи 12 «Додаткова інформація щодо транспортних засобів». Коректно оформлена декларація є одним із обов’язкових документів для постановки ТЗ на облік в органах МВС.

Зміни до декларації:

Вносити зміни дозволено лише до подання декларації митниці в пункті пропуску, крім визначених Порядком випадків.

Після пропуску ТЗ митниця, що оформила декларацію, може за заявою отримувача завірити виправлення лише помилок у графі 12 «Ідентифікаційний номер транспортного засобу» (не більш як двох символів).

Для змін у графах 1–3, 9 (щодо донора та отримувача) заявник звертається до Мінсоцполітики.

Інші графи після пропуску ТЗ змінювати законодавством не передбачено.

