Практика судов
  1. В Украине

Таможня напомнила правила ввоза транспортных средств как гуманитарной помощи во время военного положения

22:00, 23 октября 2025
Ошибки в декларациях могут усложнить регистрацию автомобиля в МВД.
Таможня напомнила правила ввоза транспортных средств как гуманитарной помощи во время военного положения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная таможенная служба сообщила, что пропуск автомобилей, мотоциклов, прицепов и других транспортных средств, ввозимых как гуманитарная помощь, осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 5 сентября 2023 года №953.

Что необходимо получателю гуманитарной помощи:

  • быть зарегистрированным в Едином реестре получателей гуманитарной помощи;
  • внести данные о грузе в автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи;
  • подать в пункте пропуска (лично или через уполномоченное лицо) декларацию о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, с данными, которые соответствуют информации в системе и фактическому грузу;
  • после ввоза сформировать и подать отчет о наличии и распределении гуманитарной помощи.

Как правильно заполнить декларацию для транспортных средств:

Информацию о транспортном средстве следует вносить в п. 6 графы 10 «Транспортные средства» и графу 12 «Дополнительная информация о транспортных средствах». Корректно оформленная декларация является одним из обязательных документов для постановки транспортного средства на учет в органах МВД.

Изменения в декларацию:

  • Вносить изменения разрешается только до подачи декларации таможне в пункте пропуска, кроме случаев, определенных Порядком.
  • После пропуска транспортного средства таможня, оформившая декларацию, может по заявлению получателя заверить исправление только ошибок в графе 12 «Идентификационный номер транспортного средства» (не более двух символов).
  • Для изменений в графах 1–3, 9 (касательно донора и получателя) заявитель обращается в Минсоцполитики.
  • Внесение изменений в другие графы после пропуска транспортного средства законодательством не предусмотрено.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

таможня автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Уркевич
    Віталій Уркевич
    секретар Великої палати Верховного Суду
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду