Таможня напомнила правила ввоза транспортных средств как гуманитарной помощи во время военного положения

Ошибки в декларациях могут усложнить регистрацию автомобиля в МВД.

Государственная таможенная служба сообщила, что пропуск автомобилей, мотоциклов, прицепов и других транспортных средств, ввозимых как гуманитарная помощь, осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 5 сентября 2023 года №953.

Что необходимо получателю гуманитарной помощи:

быть зарегистрированным в Едином реестре получателей гуманитарной помощи;

внести данные о грузе в автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи;

подать в пункте пропуска (лично или через уполномоченное лицо) декларацию о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, с данными, которые соответствуют информации в системе и фактическому грузу;

после ввоза сформировать и подать отчет о наличии и распределении гуманитарной помощи.

Как правильно заполнить декларацию для транспортных средств:

Информацию о транспортном средстве следует вносить в п. 6 графы 10 «Транспортные средства» и графу 12 «Дополнительная информация о транспортных средствах». Корректно оформленная декларация является одним из обязательных документов для постановки транспортного средства на учет в органах МВД.

Изменения в декларацию:

Вносить изменения разрешается только до подачи декларации таможне в пункте пропуска, кроме случаев, определенных Порядком.

После пропуска транспортного средства таможня, оформившая декларацию, может по заявлению получателя заверить исправление только ошибок в графе 12 «Идентификационный номер транспортного средства» (не более двух символов).

Для изменений в графах 1–3, 9 (касательно донора и получателя) заявитель обращается в Минсоцполитики.

Внесение изменений в другие графы после пропуска транспортного средства законодательством не предусмотрено.

