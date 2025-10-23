Освітній застосунок «Мрія» стане доступним для дитсадків — уряд розширює екосистему

Уряд ухвалив зміни до постанови, які розширюють функціонал освітнього застосунку «Мрія» — тепер він охоплюватиме не лише школи, а й дитячі садочки.
Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, мета — створити єдину національну освітню екосистему, що супроводжуватиме дитину від перших кроків у садочку до випуску зі школи.
«Мрія.Дошкілля надасть вихователям зручні інструменти для обліку відвідування, занять, харчування та сну, а батьки отримають прозорий доступ до інформації про навчання та успіхи дитини», — зазначила Свириденко.
В уряді також закладають основу для національної гейміфікації в «Мрії»: бізнес зможе підтримувати розвиток дітей і молоді, надаючи бонуси за навчальні досягнення. Крім того, застосунок стане відкритою платформою для контенту — педагоги та компанії зможуть публікувати власні освітні матеріали.
За рік роботи в «Мрії» вчителі:
Зареєструвати школу чи садочок можна на вебпорталі mriia.gov.ua/launch, де також доступні застосунки для батьків, учнів і вчителів.
