Освітній застосунок «Мрія» стане доступним для дитсадків — уряд розширює екосистему

Уряд розширює освітню екосистему «Мрія» — тепер вона охоплюватиме не лише школи, а й дитячі садочки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд ухвалив зміни до постанови, які розширюють функціонал освітнього застосунку «Мрія» — тепер він охоплюватиме не лише школи, а й дитячі садочки.

Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, мета — створити єдину національну освітню екосистему, що супроводжуватиме дитину від перших кроків у садочку до випуску зі школи.

«Мрія.Дошкілля надасть вихователям зручні інструменти для обліку відвідування, занять, харчування та сну, а батьки отримають прозорий доступ до інформації про навчання та успіхи дитини», — зазначила Свириденко.

В уряді також закладають основу для національної гейміфікації в «Мрії»: бізнес зможе підтримувати розвиток дітей і молоді, надаючи бонуси за навчальні досягнення. Крім того, застосунок стане відкритою платформою для контенту — педагоги та компанії зможуть публікувати власні освітні матеріали.

За рік роботи в «Мрії» вчителі:

виставили понад 11 млн оцінок;

зробили понад 5 млн відміток відсутності;

переглянули сторінку планування понад 3,5 млн разів;

додали понад 2,5 млн домашніх завдань.

Зареєструвати школу чи садочок можна на вебпорталі mriia.gov.ua/launch, де також доступні застосунки для батьків, учнів і вчителів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.