Образовательное приложение «Мрия» станет доступным для детсадов — правительство расширяет экосистему

Правительство расширяет образовательную экосистему «Мрия» — теперь она будет охватывать не только школы, но и детские сады.

Правительство утвердило изменения к постановлению, которые расширяют функционал образовательного приложения «Мрия» — теперь оно будет охватывать не только школы, но и детские сады.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, цель — создать единую национальную образовательную экосистему, которая будет сопровождать ребенка от первых шагов в детском саду до окончания школы.

«Мрия.Дошколье предоставит воспитателям удобные инструменты для учета посещаемости, занятий, питания и сна, а родители получат прозрачный доступ к информации об обучении и успехах ребенка», — отметила Свириденко.

В правительстве также закладывают основу для национальной геймификации в «Мрии»: бизнес сможет поддерживать развитие детей и молодежи, предоставляя бонусы за учебные достижения. Кроме того, приложение станет открытой платформой для контента — педагоги и компании смогут публиковать собственные образовательные материалы.

За год работы в «Мрии» учителя:

выставили более 11 млн оценок;

сделали более 5 млн отметок об отсутствии;

просмотрели страницу планирования более 3,5 млн раз;

добавили более 2,5 млн домашних заданий.

Зарегистрировать школу или детский сад можно на веб-портале mriia.gov.ua/launch, где также доступны приложения для родителей, учеников и учителей.

