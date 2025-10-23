Практика судов
Образовательное приложение «Мрия» станет доступным для детсадов — правительство расширяет экосистему

22:36, 23 октября 2025
Правительство расширяет образовательную экосистему «Мрия» — теперь она будет охватывать не только школы, но и детские сады.
Образовательное приложение «Мрия» станет доступным для детсадов — правительство расширяет экосистему
Правительство утвердило изменения к постановлению, которые расширяют функционал образовательного приложения «Мрия» — теперь оно будет охватывать не только школы, но и детские сады.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, цель — создать единую национальную образовательную экосистему, которая будет сопровождать ребенка от первых шагов в детском саду до окончания школы.

«Мрия.Дошколье предоставит воспитателям удобные инструменты для учета посещаемости, занятий, питания и сна, а родители получат прозрачный доступ к информации об обучении и успехах ребенка», — отметила Свириденко.

В правительстве также закладывают основу для национальной геймификации в «Мрии»: бизнес сможет поддерживать развитие детей и молодежи, предоставляя бонусы за учебные достижения. Кроме того, приложение станет открытой платформой для контента — педагоги и компании смогут публиковать собственные образовательные материалы.

За год работы в «Мрии» учителя:

  • выставили более 11 млн оценок;
  • сделали более 5 млн отметок об отсутствии;
  • просмотрели страницу планирования более 3,5 млн раз;
  • добавили более 2,5 млн домашних заданий.

Зарегистрировать школу или детский сад можно на веб-портале mriia.gov.ua/launch, где также доступны приложения для родителей, учеников и учителей.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

