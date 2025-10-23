Образовательное приложение «Мрия» станет доступным для детсадов — правительство расширяет экосистему

Правительство утвердило изменения к постановлению, которые расширяют функционал образовательного приложения «Мрия» — теперь оно будет охватывать не только школы, но и детские сады.
Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, цель — создать единую национальную образовательную экосистему, которая будет сопровождать ребенка от первых шагов в детском саду до окончания школы.
«Мрия.Дошколье предоставит воспитателям удобные инструменты для учета посещаемости, занятий, питания и сна, а родители получат прозрачный доступ к информации об обучении и успехах ребенка», — отметила Свириденко.
В правительстве также закладывают основу для национальной геймификации в «Мрии»: бизнес сможет поддерживать развитие детей и молодежи, предоставляя бонусы за учебные достижения. Кроме того, приложение станет открытой платформой для контента — педагоги и компании смогут публиковать собственные образовательные материалы.
За год работы в «Мрии» учителя:
Зарегистрировать школу или детский сад можно на веб-портале mriia.gov.ua/launch, где также доступны приложения для родителей, учеников и учителей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.