КАС ВС висловився щодо використання даних касових апаратів як належного доказу

Верховний Суд розглянув справу про скасування податкового рішення, яким було накладено штраф за порушення правил патентування, обігу готівки та використання касових апаратів у сфері торгівлі, харчування та послуг.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розглянув матеріали справи щодо визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення про застосування штрафу за порушення законодавства про патентування, норм регулювання обігу готівки та застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Про це повідомляє П’ятий апеляційний адмінсуд.

Позивач стверджував, що фактична перевірка проведена з порушенням процедури.

Суд зазначив:

- фактична перевірка може проводитися без попереднього повідомлення, якщо податкова має інформацію про можливі порушення – це відповідає пп. 80.2.2 п. 80.2 ст. 80 Податкового кодексу України.

- дані Системи обліку даних РРО, що містять електронні копії розрахункових документів, є податковою інформацією відповідно до пунктів 72.1, 74.1 Податкового кодексу України та можуть використовуватись як доказ під час перевірок.

Отже, ВС підтвердив, що в рамках цієї справи, контролюючий орган мав право використовувати дані СОД РРО, зокрема щодо перевірки наявності (відсутності) цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої, інформація та дані якої є фактичним відображенням (дублюванням) розрахункових операцій проведених позивачем у відповідний перевіряємий період.

