КАС ВС висловився щодо використання даних касових апаратів як належного доказу

21:22, 23 жовтня 2025
Верховний Суд розглянув справу про скасування податкового рішення, яким було накладено штраф за порушення правил патентування, обігу готівки та використання касових апаратів у сфері торгівлі, харчування та послуг.
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розглянув матеріали справи щодо визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення про застосування штрафу за порушення законодавства про патентування, норм регулювання обігу готівки та застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Про це повідомляє П’ятий апеляційний адмінсуд.

Позивач стверджував, що фактична перевірка проведена з порушенням процедури.

Суд зазначив:

- фактична перевірка може проводитися без попереднього повідомлення, якщо податкова має інформацію про можливі порушення – це відповідає пп. 80.2.2 п. 80.2 ст. 80 Податкового кодексу України.

- дані Системи обліку даних РРО, що містять електронні копії розрахункових документів, є податковою інформацією відповідно до пунктів 72.1, 74.1 Податкового кодексу України та можуть використовуватись як доказ під час перевірок.

Отже, ВС підтвердив, що в рамках цієї справи, контролюючий орган мав право використовувати дані СОД РРО, зокрема щодо перевірки наявності (відсутності) цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої, інформація та дані якої є фактичним відображенням (дублюванням) розрахункових операцій проведених позивачем у відповідний перевіряємий період.

