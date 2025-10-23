КАС ВС высказался об использовании данных кассовых аппаратов в качестве надлежащего доказательства

Верховный Суд рассмотрел дело об отмене налогового решения, которым был наложен штраф за нарушение правил патентования, обращения наличных денег и использования кассовых аппаратов в сфере торговли, питания и услуг.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда рассмотрел материалы дела о признании противоправным и отмене налогового уведомления-решения о применении штрафа за нарушение законодательства о патентовании, норм регулирования оборота наличных денег и применения регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг. Об этом сообщает Пятый апелляционный админсуд.

Истец утверждал, что фактическая проверка проведена с нарушением процедуры.

Суд указал:

- фактическая проверка может проводиться без предварительного уведомления, если у налоговой есть информация о возможных нарушениях – это соответствует пп. 80.2.2 п. 80.2 ст. 80 Налогового кодекса Украины.

- данные Системы учета данных РРО, содержащие электронные копии расчетных документов, являются налоговой информацией в соответствии с пунктами 72.1, 74.1 Налогового кодекса Украины и могут использоваться в качестве доказательства при проверках.

Следовательно, ВС подтвердил, что в рамках этого дела, контролирующий орган имел право использовать данные СОД РРО, в частности, по проверке наличия (отсутствия) цифрового значения штрихового кода марки акцизного налога на алкогольные напитки, информация и данные которой являются фактическим отражением (дублированием) расчетных операций проведенных истцом в соответствующий проверяемый период.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.