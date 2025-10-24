У Києві покарали водія Porsche, який запаркував авто на зеленій зоні та велосмузі, фото

Автівку «героя паркування» евакуювали на штрафмайданчик.

Фото: Департамент територіального контролю міста Києва

У Печерському районі покарали водія кросовера Porsche, який запаркував свій трансопртний засіб на зеленій зоні та велосмузі.

Як повідомив Департамент територіального контролю міста Києва, інспектори з паркування не оцінили такий «креативний підхід» — склали адмінпротокол та тимчасово затримали автівку на штрафмайданчик.

У відомстві нагадали, що порушення правил паркування тягне за собою адміністративну відповідальність.

«Наступного разу радимо обирати не велосмугу чи зелену зону, а паркомісце», - додали у відомстві.

