В Киеве наказали водителя Porsche, который припарковал авто на зеленой зоне и велодорожке, фото

Автомобиль «героя парковки» эвакуировали на штрафстоянку.

Фото: Департамент территориального контроля города Киева

В Печерском районе наказали водителя кроссовера Porsche, который припарковал свой транспортное средство на зеленой зоне и велодорожке.

Как сообщил Департамент территориального контроля города Киева, инспекторы по парковке не оценили такой «креативный подход» — составили административный протокол и временно задержали автомобиль на штрафстоянку.

В ведомстве напомнили, что нарушение правил парковки влечет за собой административную ответственность.

«В следующий раз советуем выбирать не велодорожку или зеленую зону, а парковочное место», - добавили в ведомстве.

