В Киеве обновили единый алгоритм действий образовательной сферы на случай чрезвычайных ситуаций

В Киеве школы готовят к блекаутам: обновлен алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях.

Фото: Общественное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице продолжается работа над обновлением единого алгоритма действий для образовательной сферы в случае чрезвычайных ситуаций — длительного отключения электро- или водоснабжения, остановки канализационных сетей или других кризисных обстоятельств.

Цель — обеспечить бесперебойность учебного процесса и поддержать жизнедеятельность общины, сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, недавние массированные обстрелы 10 октября, которые привели к отключению электроэнергии в значительной части города, показали необходимость быстрого реагирования образовательной системы.

«Мы дополнили уже существующий регламент действий в чрезвычайных ситуациях. Это необходимо, чтобы в случае возможных длительных отключений действовать скоординированно, спокойно и ответственно. Именно эти выводы легли в основу новых рекомендаций для школ и родителей», — отметил Мондриевский.

В случае отсутствия мобильной связи школы должны размещать актуальную информацию на стендах у входа в учреждение, а также наладить механизм регулярного информирования через систему оповещения. Каждый коллектив образовательного учреждения должен адаптировать предложенный алгоритм действий с учетом особенностей своей школы.

Особое внимание уделено психологической поддержке детей, педагогов и родителей, чтобы минимизировать стресс в кризисных условиях.

Кроме того, школы должны быть обеспечены запасами технической и питьевой воды, продуктами длительного хранения, фонарями, зарядными станциями, пледами и термосами, а также подготовить места для краткосрочного пребывания детей в случае блэкаута.

В укрытиях должны быть созданы условия для безопасного пребывания не менее 48 часов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.