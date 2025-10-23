У Києві оновили єдиний алгоритм дій освітньої сфери на випадок надзвичайних ситуацій

У Києві школи готують до блекаутів: оновлено алгоритм дій у надзвичайних ситуаціях.

У столиці триває робота над оновленням єдиного алгоритму дій для освітньої сфери у разі надзвичайних ситуацій — тривалого відключення електро- чи водопостачання, зупинки каналізаційних мереж або інших кризових обставин.

Мета — забезпечити безперервність навчального процесу та підтримати життєдіяльність громади, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, нещодавні масовані обстріли 10 жовтня, що призвели до знеструмлення значної частини міста, показали необхідність швидкого реагування освітньої системи.

«Ми доповнили вже наявний регламент дій у надзвичайних ситуаціях. Це потрібно, щоб у разі можливих тривалих відключень діяти злагоджено, спокійно й відповідально. Саме ці висновки лягли в основу нових рекомендацій для шкіл і батьків», — зазначив Мондриївський.

У разі відсутності мобільного зв’язку школи мають розміщувати актуальну інформацію на стендах при вході до закладу, а також налагодити механізм регулярного інформування через систему оповіщення. Кожен колектив освітньої установи має адаптувати запропонований алгоритм дій з урахуванням особливостей свого закладу.

Особливу увагу приділено психологічній підтримці дітей, педагогів і батьків, аби мінімізувати стрес у кризових умовах.

Крім того, школи мають бути забезпечені запасами технічної та питної води, продуктами тривалого зберігання, ліхтарями, зарядними станціями, пледами та термосами, а також підготувати місця для короткострокового перебування дітей у разі блекауту.

В укриттях має бути створено умови для безпечного перебування щонайменше протягом 48 годин.

