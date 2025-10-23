Практика судів
  1. В Україні

У Києві оновили єдиний алгоритм дій освітньої сфери на випадок надзвичайних ситуацій

22:18, 23 жовтня 2025
У Києві школи готують до блекаутів: оновлено алгоритм дій у надзвичайних ситуаціях.
У Києві оновили єдиний алгоритм дій освітньої сфери на випадок надзвичайних ситуацій
Фото: Суспільне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці триває робота над оновленням єдиного алгоритму дій для освітньої сфери у разі надзвичайних ситуацій — тривалого відключення електро- чи водопостачання, зупинки каналізаційних мереж або інших кризових обставин.

Мета — забезпечити безперервність навчального процесу та підтримати життєдіяльність громади, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, нещодавні масовані обстріли 10 жовтня, що призвели до знеструмлення значної частини міста, показали необхідність швидкого реагування освітньої системи.

«Ми доповнили вже наявний регламент дій у надзвичайних ситуаціях. Це потрібно, щоб у разі можливих тривалих відключень діяти злагоджено, спокійно й відповідально. Саме ці висновки лягли в основу нових рекомендацій для шкіл і батьків», — зазначив Мондриївський.

У разі відсутності мобільного зв’язку школи мають розміщувати актуальну інформацію на стендах при вході до закладу, а також налагодити механізм регулярного інформування через систему оповіщення. Кожен колектив освітньої установи має адаптувати запропонований алгоритм дій з урахуванням особливостей свого закладу.

Особливу увагу приділено психологічній підтримці дітей, педагогів і батьків, аби мінімізувати стрес у кризових умовах.

Крім того, школи мають бути забезпечені запасами технічної та питної води, продуктами тривалого зберігання, ліхтарями, зарядними станціями, пледами та термосами, а також підготувати місця для короткострокового перебування дітей у разі блекауту.

В укриттях має бути створено умови для безпечного перебування щонайменше протягом 48 годин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ школа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду