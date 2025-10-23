Избран председатель Заставнивского районного суда Черновицкой области

Суд возглавила Елена Вайновская.

22 октября состоялось собрание судей Заставнивского районного суда Черновицкой области, на котором рассматривался вопрос об избрании председателя суда. Об этом рассказали в судебном учреждении.

По результатам тайного голосования на должность председателя избрана судья Елена Вайновская.

