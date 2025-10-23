Избран председатель Заставнивского районного суда Черновицкой области

22 октября состоялось собрание судей Заставнивского районного суда Черновицкой области, на котором рассматривался вопрос об избрании председателя суда. Об этом рассказали в судебном учреждении.
По результатам тайного голосования на должность председателя избрана судья Елена Вайновская.
Ранее мы писали, что избран председатель Чутовского райсуда Полтавской области.
Также избран председатель Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области.
Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.
Кроме того, избрали председателя Франковского районного суда Львова.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.