Обрано голову Заставнівського районного суду Чернівецької області

Суд очолила Олена Вайновська.

22 жовтня відбулися збори суддів Заставнівського районного суду Чернівецької області, на яких розглядалось питання щодо обрання голови суду. Про це розповіли у судовій установі.

За результатами таємного голосування на посаду голови обрано суддю Олену Вайновську.

