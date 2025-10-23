Жителя Полтавы осудили за изготовление поддельной повестки в ТЦК

Мужчина заказал у знакомого из типографии изготовление фальшивой повестки, которую тот напечатал, подделав печать и подпись чиновника.

Шевченковский районный суд города Полтава вынес приговор по делу местного жителя, которого обвинили в изготовлении фальшивой повестки для уклонения от мобилизации. Мужчина признал вину и заключил сделку с прокурором.

Суть дела

Согласно материалам дела №554/5033/25, в начале 2025 года мужчина обратился к знакомому из местной типографии с просьбой изготовить поддельный документ. Тот создал макет, подделал печать и подпись должностного лица, после чего распечатал несколько бланков повесток.

Один из таких бланков он заполнил самостоятельно, вписав свои личные данные. Вероятно, он планировал использовать этот документ, чтобы избежать мобилизации во время действия военного положения. Однако в ходе следствия не было установлено, что фальшивые повестки были кем-либо использованы.

На суде обвиняемый признал вину, раскаялся и сотрудничал со следствием. Это было учтено как смягчающее обстоятельство. Вместе с тем, суд отметил, что преступление было совершено в условиях военного положения, что считается отягчающим фактором.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса:

подготовка к воспрепятствованию деятельности Вооружённых сил Украины в особый период (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.114-1);

подделка официального документа (ч.3 ст.358).

Согласно соглашению с прокурором, ему назначили 4 года лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. В течение этого времени он обязан являться в орган пробации и сообщать о смене места жительства или работы. Также ему запрещено выезжать за пределы Украины без разрешения пробации.

Кроме того, суд взыскал с него 7131 гривну за проведение экспертиз.

