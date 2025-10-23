Жителя Полтави засудили за виготовлення підробленої повістки до ТЦК

Чоловік замовив у знайомого з друкарні виготовлення фальшивої повістки, яку той надрукував, підробивши печатку й підпис посадовця.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Шевченківський районний суд міста Полтава виніс вирок у справі місцевого жителя, якого звинуватили у створенні фальшивої повістки для уникнення мобілізації. Чоловік визнав провину та уклав угоду з прокурором.

Суть справи

Згідно з матеріалами справи №554/5033/25, на початку 2025 року чоловік звернувся до знайомого з місцевої друкарні із проханням виготовити підроблений документ. Той створив макет, підробив печатку та підпис службової особи, після чого надрукував кілька бланків повісток.

Один із таких бланків він самостійно заповнив, вписавши свої особисті дані. Ймовірно, він планував використовувати цей документ, щоб уникнути мобілізації під час дії воєнного стану. Однак під час слідства не встановили, що фальшиві повістки були кимось використані.

На суді обвинувачений визнав провину, розкаявся та співпрацював зі слідством. Це врахували як пом’якшувальні обставини. Водночас суд зауважив, що злочин було вчинено в умовах воєнного стану, що є обтяжуючим чинником.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним за кількома статтями Кримінального кодексу:

готування до перешкоджання діяльності Збройних сил України в особливий період (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.114-1);

підроблення офіційного документа (ч.3 ст.358).

Згідно з угодою з прокурором, йому призначили 4 роки позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на 2 роки. Протягом цього часу він має з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Також йому заборонено виїжджати за межі України без дозволу пробації.

Окрім того, суд стягнув з нього 7131 гривню за проведення експертиз.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.