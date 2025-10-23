В Германии полиция открыла огонь по солдату Бундесвера из-за недоразумения на учениях

Правоохранители открыли огонь, не зная о военных учениях в городе.

В баварском городе Эрдинг полиция открыла огонь по неизвестному вооруженному мужчине, который оказался военнослужащим Вооруженных сил Германии, участвовавшим в учениях. Об этом сообщает Zeit.

В полицию поступило сообщение о человеке с длинноствольным оружием в одном из районов города. На место выехали усиленные наряды правоохранителей, которые открыли огонь по неизвестному. Впоследствии выяснилось, что это был солдат Бундесвера, задействованный в военных учениях «Маршал Пауэр», во время которых отрабатывались боевые действия за линией фронта в сценарии обороны от нападения на НАТО.

Учения, в которых участвовали около 500 военных полицейских и 300 гражданских работников, проходили в общественных местах, а не на закрытых полигонах. Бундесвер заявил, что эти мероприятия были согласованы с местными властями. Однако полиция сообщила, что не была проинформирована и не участвовала в тренировках.

Представитель оперативного командования немецкой армии отметил, что инцидент произошел из-за недоразумения, причины которого в настоящее время тщательно расследуются. По данным Бундесвера, раненый военный получил легкие травмы и после непродолжительного лечения был выписан из больницы.

