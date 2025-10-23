У Німеччині поліція відкрила вогонь по солдату Бундесверу через непорозуміння на навчаннях

Правоохоронці відкрили вогонь, не знаючи про військові тренування в місті.

У баварському місті Ердінг поліція відкрила вогонь по невідомому озброєному чоловіку, який виявився військовослужбовцем Збройних сил Німеччини, що брав участь у навчаннях. Про це повідомляє Zeit.

До поліції надійшло повідомлення про людину з довгоствольною зброєю в одному з районів міста. На місце виїхали посилені наряди правоохоронців, які відкрили вогонь по невідомому. Згодом з’ясувалося, що це був солдат Бундесверу, задіяний у військових навчаннях «Маршал Пауер», під час яких відпрацьовувалися бойові дії за лінією фронту в сценарії оборони від нападу на НАТО.

Навчання, в яких брали участь близько 500 військових поліцейських і 300 цивільних працівників, відбувалися в публічних місцях, а не на закритих полігонах. Бундесвер заявив, що ці заходи були узгоджені з місцевою владою. Однак поліція повідомила, що не була поінформована і не брала участі в тренуваннях.

Речник оперативного командування німецької армії зазначив, що інцидент стався через непорозуміння, причини якого наразі ретельно розслідуються. За даними Бундесверу, поранений військовий отримав легкі травми і після нетривалого лікування був виписаний з лікарні.

