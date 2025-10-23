В Гоструда объяснили, имеет ли право работодатель расширить круг обязанностей работника сверх пределов должностной инструкции

Работодатель имеет право расширить обязанности работника только с его согласия или путем изменения существенных условий труда.

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета отмечает, что в трудовой практике часто возникают ситуации, когда работник выполняет не только свои основные обязанности, но и заменяет временно отсутствующего коллегу — например, во время отпуска, командировки или болезни. Иногда работники совмещают несколько должностей одновременно.

Это вызывает закономерный вопрос: как правильно оформить такое дополнительное нагрузку, как ее оплачивать и имеет ли работодатель право самостоятельно изменять должностную инструкцию, обязуя выполнять другую работу?

Общие правила расширения трудовых обязанностей

Статья 31 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) прямо запрещает требовать от работника выполнение работы, не предусмотренной его трудовым договором.

Таким образом, если работодатель хочет увеличить объем обязанностей или расширить сферу ответственности работника, у него есть только два законных варианта:

Получить согласие работника на расширение круга обязанностей.

Соблюсти процедуру, предусмотренную частью третьей статьи 32 КЗоТ, — то есть изменить существенные условия труда в связи с изменениями в организации производства или труда. При этом работника нужно уведомить об этих изменениях не позднее чем за два месяца.

Эта норма действует независимо от того, касается ли изменение всего коллектива или только одной конкретной должности.

Например, изменение обязанностей в рамках должностной инструкции

Предположим, в должностной инструкции водителя работодатель в одностороннем порядке хочет добавить функции слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования.

Такие действия будут неправомерными, поскольку в Справочнике квалификационных характеристик профессий работников обязанности водителя не охватывают функции, присущие другой профессии.

Поэтому расширить объем работы можно только с согласия работника или через изменение существенных условий труда (при наличии предусмотренных законом оснований).

Должностные инструкции утверждаются руководителем предприятия и доводятся до работника под роспись. Любые изменения или дополнения возможны только на основании приказа руководителя и с согласия работника.

Такие изменения обычно связаны с перераспределением функций в связи с сокращением штата или оптимизацией труда.

Таким образом, работодатель не имеет права в одностороннем порядке изменять должностную инструкцию работника.

Способы привлечения работника к выполнению дополнительной работы

Законодательство предусматривает несколько механизмов возложения на работника дополнительных функций:

Выполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

Временное заместительство.

Совмещение профессий (должностей).

Расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемой работы.

Выбор конкретного варианта зависит от обстоятельств, которые обусловили необходимость дополнительной работы.

I. Выполнение обязанностей временно отсутствующего работника

Если работник временно заменяет коллегу, который находится в отпуске, командировке, на больничном или в отпуске по уходу за ребенком, — речь идет о выполнении обязанностей временно отсутствующего работника.

В этом случае работник:

• не освобождается от выполнения собственных основных обязанностей;

• работает в пределах обычной продолжительности рабочего времени;

• временно берет на себя дополнительную работу коллеги, за которым сохраняется должность;

• дает согласие на выполнение дополнительных функций.

Работник должен подать письменное заявление о согласии выполнять обязанности отсутствующего работника. На основании заявления работодатель издает приказ, в котором указывает:

• должность, по которой выполняются обязанности;

• период замещения;

• размер доплаты.

Запись в трудовую книжку не вносится.

Размер доплаты определяется статьей 105 КЗоТ и фиксируется в коллективном договоре в зависимости от финансовых возможностей предприятия.

II. Временное замещение

Временное замещение — это выполнение обязанностей по должности временно отсутствующего работника, когда этого требует производственная необходимость.

В отличие от предыдущего случая, временный заместитель полностью освобождается от выполнения собственных функций и временно выполняет только чужие обязанности.

Важно: назначать «исполняющего обязанности» на вакантную должность запрещено, за исключением случаев, когда для назначения требуется согласие высшего органа управления (например, временное исполнение обязанностей директора до утверждения новой кандидатуры).

На период замещения издается приказ и устанавливается доплата в размере разницы между должностными окладами (без персональных надбавок).

Запись в трудовую книжку также не вносится.

Не имеют права на такую доплату штатные заместители руководителя или главный инженер, если они временно исполняют функции руководителя.

Тем не менее, предприятия на хозрасчете могут предусмотреть выплату разницы в коллективном договоре.

Если временно отсутствующий работник увольняется, срочный договор с заместителем прекращается в соответствии с п. 2 ст. 36 Трудового кодекса, после чего должность считается вакантной.

III. Совмещение профессий (должностей)

Совмещение происходит, когда работник параллельно со своей основной работой выполняет дополнительные функции по другой профессии или должности у того же работодателя.

IV. Расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы)

Это ситуация, когда работник выполняет больший объем работы по той же профессии или должности, не меняя характера деятельности. Например, уборщик обслуживает большее количество помещений, чем раньше.

Отличие от совмещения заключается в том, что расширение зоны обслуживания не предполагает выполнение работы по другой профессии.

Как и в случае с совмещением, работник должен дать согласие, а работодатель — оформить приказ.

Размер доплаты устанавливается индивидуально, в соответствии с коллективным договором.

