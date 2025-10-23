Трамп и Си Цзиньпин проведут встречу 30 октября в Южной Корее — Белый дом

Встреча состоится в Южной Корее в рамках саммита АТЭС.

Президент США Дональд Трамп встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в четверг, 30 октября, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Встреча между Трампом и Си Цзиньпином запланирована в Южной Корее. Левитт уточнила, что перед этим президент США проведет переговоры с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мэном и примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

