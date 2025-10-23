Трамп і Сі Цзіньпін проведуть зустріч 30 жовтня в Південній Кореї — Білий дім

Зустріч відбудеться в Південній Кореї в рамках саміту АТЕС.

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном у четвер, 30 жовтня, повідомила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт.

Зустріч між Трампом і Сі Цзіньпіном запланована в Південній Кореї. Левітт уточнила, що перед цим президент США проведе переговори з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном і візьме участь у саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

