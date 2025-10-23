В Киевской области рыбаки «поймали» в водоеме артиллерийские снаряды — фото

В Киевской области рыбаки наткнулись на боеприпасы в водоеме.

В Киевской области рыбаки заметили в искусственном водоеме подозрительные предметы и сразу сообщили спасателям.

Как сообщили в ГСЧС Украины, водолазы-саперы Главного мобильного спасательного центра быстрого реагирования извлекли из воды 15 артиллерийских снарядов калибра 30 мм.

Спасатели призывают: в случае обнаружения опасных предметов не прикасайтесь к ним и немедленно звоните по телефону 101.

