Контрабанда на 17 млн грн — на Львовщине телефоны и парфюмерию перевозили под видом колбасных изделий

На Львовщине правоохранители раскрыли контрабанду на почти 17 млн грн. Как сообщила Львовская областная прокуратура, в начале августа этого года житель Яворовского района пытался перевезти из Польши на территорию Украины контрабандную продукцию. В частности, премиальные телефоны известных торговых марок и элитную парфюмерию.

Чтобы избежать декларирования и уплаты таможенных платежей, мужчина при пересечении границы выбрал «зеленый коридор». Контрабандная продукция была скрыта в грузовом отделении микроавтобуса в картонных коробках из-под колбасных изделий. Для маскировки коробки с техникой и парфюмерией были размещены под идентичными коробками, но с настоящей мясной продукцией.

«Скрытую продукцию обнаружили пограничники во время осмотра транспортного средства. В нем было найдено более 400 мобильных телефонов, почти 3 500 флаконов парфюмерных изделий известных марок и тестеров к ним, а также несколько единиц мелкой бытовой техники. Их ориентировочная стоимость составляет почти 17 млн грн», — заявили в прокуратуре.

На данный момент мужчине сообщено о подозрении. На изъятые товары и транспортное средство наложен арест.

