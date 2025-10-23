Контрабанда на 17 млн грн — на Львівщині телефони й парфуми перевозили під виглядом ковбасних виробів

Контрабандна продукція була прихована у вантажному відділенні мікроавтобусу в картонних коробках з-під ковбасних виробів.

На Львівщині правоохоронці викрили контрабанду на майже 17 млн грн.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, на початку серпня цього року мешканець Яворівського району намагався провезти з Польщі на територію України контрабандну продукцію. Зокрема, преміальні телефони відомих торгових марок та елітні парфумерні вироби.

Для того, щоб уникнути декларування та сплати митних платежів, чоловік при перетині кордону обрав «зелений коридор».

Контрабандна продукція була прихована у вантажному відділенні мікроавтобусу в картонних коробках з-під ковбасних виробів. Для маскування коробки з технікою та парфумерією були розміщені під ідентичними коробками, але зі справжньою м’ясною продукцією.

«Сховок виявили прикордонники під час огляду транспортного засобу. У ньому виявилося понад 400 мобільних телефонів, майже 3 500 флаконів парфумерних виробів відомих торгових марок та тестерів до них, а також кілька одиниць дрібної побутової техніки. Їх орієнтовна вартість становить майже 17 млн грн», - заявили у прокуратурі.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру. На вилучені товари та транспортний засіб накладено арешт.

