Уряд оновив порядок розміщення символічних могил для захисників, оголошених померлими

Тепер місце для кенотафа виділятимуть за окремим договором, а встановити його можна буде через будь-яке обране підприємство.

Кабмін вніс зміни до Порядку розміщення кенотафів (символічних могил) особам, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та були судом оголошені померлими. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни передбачають, що замість укладення договору-замовлення про розміщення кенотафа тепер укладатиметься договір-замовлення про виділення місця для його розміщення на території кладовища.

Особа, яка зобов’язалася спорудити кенотаф, зможе придбати його у будь-якого суб’єкта господарювання, що займається виготовленням і продажем кенотафів, за умови дотримання розмірів, які не виходять за межі виділеного місця.

Послуги зі встановлення кенотафа також надаватимуться на підставі договору між замовником і обраним підприємством.

Крім того, для підтвердження того, що кенотаф загиблому (померлому) не встановлено на інших кладовищах, ритуальна служба або місцевий голова (якщо служби немає) надсилатимуть запит до державної установи «Національне військове меморіальне кладовище».

Відповідь про наявні відомості установа має надати протягом п’яти календарних днів із моменту отримання запиту.

