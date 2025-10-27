Україна очікує 14-й та 15-й пакети допомоги від Хорватії до кінця року

Міністри оборони України та Хорватії обговорили розмінування, спільне виробництво дронів та участь у міжнародних ініціативах.

Фото: Telegram / Денис Шмигаль

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр оборони України Денис Шмигаль у Києві провів зустріч із віцепрем’єр-міністром і міністром оборони Хорватії Іваном Анушичем, подякувавши за 13 пакетів військової допомоги на суму понад €200 млн.

«Незабаром очікуємо на 14-й пакет допомоги та 15-й до кінця цього року», – зазначив він.

Під час переговорів сторони обговорили спільну участь у механізмі SAFE та можливе долучення Хорватії до ініціативи PURL. «Вдячні за розгляд цього питання», – додав Шмигаль.

Особливу увагу приділили внеску Хорватії в Коаліцію з розмінування. «Досвід дружньої до нас країни важливий в очищенні нашої землі. Хорватська компанія DOK-ING уже передала 69 машин для розмінування та розпочала виробництво запчастин в Україні», – підкреслив міністр.

Також міністри розглянули перспективи співпраці в ініціативі зі спільного виробництва FPV-дронів, зазначивши інтерес Хорватії до цього проекту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.