Украина ожидает 14-й и 15-й пакеты помощи от Хорватии до конца года

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Киеве провел встречу с вице-премьер-министром и министром обороны Хорватии Иваном Анушичем, поблагодарив за 13 пакетов военной помощи на сумму более €200 млн.

«В ближайшее время ожидаем 14-й пакет помощи и 15-й до конца этого года», — отметил он.

В ходе переговоров стороны обсудили совместное участие в механизме SAFE и возможное присоединение Хорватии к инициативе PURL. «Благодарны за рассмотрение этого вопроса», — добавил Шмыгаль.

Особое внимание уделили вкладу Хорватии в Коалицию по разминированию. «Опыт дружественной нам страны важен в очистке нашей земли. Хорватская компания DOK-ING уже передала 69 машин для разминирования и начала производство запчастей в Украине», – подчеркнул министр.

Также министры рассмотрели перспективы сотрудничества в инициативе по совместному производству FPV-дронов, отметив интерес Хорватии к этому проекту.

