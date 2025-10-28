Практика судів
У Києві 29 жовтня почнуть вмикати опалення в будинках — Кличко

14:05, 28 жовтня 2025

14:05, 28 жовтня 2025
У житлових будинках Києва опалювальний сезон розпочнеться завтра, 29 жовтня.
У Києві 29 жовтня почнуть вмикати опалення в будинках — Кличко
У Києві опалювальний сезон для житлового фонду розпочнеться з 29 жовтня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Він додав, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до 7 днів. 

"В питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори — погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу", - зазначив Кличко.

Також він нагадав, що у Києві опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери розпочався ще 3 жовтня.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться 28 жовтня.

Вже у 13 областях України розпочали підключення теплопостачання до житлових будинків.

