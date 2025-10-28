Практика судів
13:06, 28 жовтня 2025
В Україні поступово почали підключати теплопостачання до житлових будинків.
У 13 областях України розпочали підключення теплопостачання до житлових будинків
Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що 13 областей вже розпочали поступове підключення теплопостачання до житлових будинків.

«Цей опалювальний сезон стартував за безпрецедентних атак нашого ворога на об’єкти енергетичної, теплової генерації. Об’єкти житлового фонду, теплового та водопровідно-каналізаційного господарства щоденно потерпають від ворожих обстрілів. Ми прогнозуємо нелегку зиму, але попри це технічна готовність підприємств теплопостачання комунальної сфери дозволяє розпочати опалювальний сезон», — заявив заступник Міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук під час брифінгу.

Відтак на сьогодні більше 55% об’єктів соціальної сфери вже підключені до тепла, серед них понад 5 тисяч дитячих садків, майже 6 тисяч закладів освіти та понад 2 тисячі — закладів охорони здоров’я. Поступово тепло подається і до житлових будинків — на сьогодні є часткове підключення в 13 регіонах. Інші регіони також поступово продовжать підключення споживачів.

Загалом для старту опалювального сезону до роботи були підготовлені більше ніж 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів теплових мереж, з яких 340 км було замінено, проведені капітальні ремонти та заміни котлів.

Водночас Костянтин Ковальчук наголосив на важливості обачного використання ресурсів і зазначив, що Україна входить у цей сезон із готовністю, злагодженою роботою енергетиків, комунальників, місцевої влади та підтримкою міжнародних партнерів.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться 28 жовтня.

