В 13 областях Украины начали подключение отопления к жилым домам

В Украине постепенно начали подключать отопление к жилым домам.

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что 13 областей уже начали постепенное подключение отопления к жилым домам.

«Этот отопительный сезон начался на фоне беспрецедентных атак нашего врага на объекты энергетической и тепловой генерации. Объекты жилого фонда, теплового и водопроводно-канализационного хозяйства ежедневно страдают от вражеских обстрелов. Мы прогнозируем нелегкую зиму, но несмотря на это, техническая готовность предприятий тепоснабжения коммунальной сферы позволяет начать отопительный сезон», — заявил заместитель Министра развития общин и территорий Константин Ковальчук на брифинге.

На сегодняшний день более 55% объектов социальной сферы уже подключены к отоплению, среди них более 5 тысяч детских садов, почти 6 тысяч образовательных учреждений и более 2 тысяч учреждений здравоохранения. Постепенно тепло подается и в жилые дома — на сегодняшний день частичное подключение есть в 13 регионах. Другие регионы также постепенно продолжат подключение потребителей.

Всего для начала отопительного сезона к работе были подготовлены более 17,5 тысяч котельных и 17 тысяч километров тепловых сетей, из которых 340 км было заменено, проведены капитальные ремонты и замена котлов.

В то же время Константин Ковальчук подчеркнул важность осторожного использования ресурсов и отметил, что Украина входит в этот сезон с готовностью, слаженной работой энергетиков, коммунальщиков, местных властей и поддержкой международных партнеров.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что отопительный сезон в Украине начнется 28 октября.

