В Киеве 29 октября начнут включать отопление в домах - Кличко

В жилых домах Киева отопительный сезон начнется завтра, 29 октября.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве отопительный сезон для жилищного фонда начнется с 29 октября. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Он добавил, что развертывание системы теплоснабжения технологически требует до 7 дней.

"В вопросе о старте отопительного периода город учитывал ключевые факторы - погодные условия, рациональное использование топлива, обеспечение санитарных температурных параметров в домах и снижение нагрузки на электросеть", - отметил Кличко.

Также он напомнил, что отопительный сезон для больниц, школ, детсадов и других заведений социальной сферы начал Киев 3 октября.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что отопительный сезон в Украине начнется 28 октября.

Уже в 13 областях Украины начали подключение отопления к жилым домам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.