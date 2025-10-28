У МОЗ пояснили, чи передбачаєтся дефіцит ліків в Україні

Попри удар росіян по складах найбільшого фармдистриб’тора, дефіциту ліків в Україні не передбачається, — заступник міністра охорони здоровʼя Едем Адаманов.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дефіциту ліків в Україні не очікується, попри нещодавні удари російських військ, які пошкодили важливу інфраструктуру фармацевтичної галузі у Києві. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України Едем Адаманов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що нічна атака 25 жовтня зруйнувала офіс та складський комплекс одного з найбільших фармдистриб'юторів країни в Києві. Однак, компанія вже розпочала роботу з резервним буферним складом, який забезпечить постачання лікарських засобів, що раніше здійснювались через зруйновані потужності. Інші фармдистриб’ютори також коригують логістичні маршрути, щоб забезпечити стабільні поставки ліків по всій Україні.

За його словами, Міністерство охорони здоров'я, Держлікслужба, виробники, постачальники та аптечні мережі активно взаємодіють, щоб оперативно реагувати на потреби та забезпечувати населення необхідними медикаментами. Особлива увага приділяється життєво важливим препаратам, таким як антибіотики, інсуліни та онкопрепарати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.