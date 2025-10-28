В Минздраве пояснили, предполагается ли дефицит лекарств в Украине

Несмотря на удар россиян по складам крупнейшего фармдистрибьютора, дефицит лекарств в Украине не предусматривается, — заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов.

Дефицита лекарств в Украине не ожидается, несмотря на недавние удары российских войск, которые повредили важную инфраструктуру фармацевтической отрасли в Киеве. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Эдем Адаманов в эфире телемарафона.

Он отметил, что ночная атака 25 октября разрушила офис и складской комплекс одного из крупнейших фармдистрибьюторов страны в Киеве. Однако компания уже начала работу с резервным буферным складом, который обеспечит поставку лекарственных средств, которые ранее поступали через разрушенные мощности. Другие фармдистрибьюторы также корректируют логистические маршруты, чтобы обеспечить стабильные поставки лекарств по всей Украине.

По его словам, Министерство здравоохранения, Гослекслужба, производители, поставщики и аптечные сети активно взаимодействуют, чтобы оперативно реагировать на потребности и обеспечивать население необходимыми медикаментами. Особое внимание уделяется жизненно важным препаратам, таким как антибиотики, инсулины и онкопрепараты.

