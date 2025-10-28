Практика судов
  1. В Украине

В Минздраве пояснили, предполагается ли дефицит лекарств в Украине

17:18, 28 октября 2025
Несмотря на удар россиян по складам крупнейшего фармдистрибьютора, дефицит лекарств в Украине не предусматривается, — заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов.
В Минздраве пояснили, предполагается ли дефицит лекарств в Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дефицита лекарств в Украине не ожидается, несмотря на недавние удары российских войск, которые повредили важную инфраструктуру фармацевтической отрасли в Киеве. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Эдем Адаманов в эфире телемарафона.

Он отметил, что ночная атака 25 октября разрушила офис и складской комплекс одного из крупнейших фармдистрибьюторов страны в Киеве. Однако компания уже начала работу с резервным буферным складом, который обеспечит поставку лекарственных средств, которые ранее поступали через разрушенные мощности. Другие фармдистрибьюторы также корректируют логистические маршруты, чтобы обеспечить стабильные поставки лекарств по всей Украине.

По его словам, Министерство здравоохранения, Гослекслужба, производители, поставщики и аптечные сети активно взаимодействуют, чтобы оперативно реагировать на потребности и обеспечивать население необходимыми медикаментами. Особое внимание уделяется жизненно важным препаратам, таким как антибиотики, инсулины и онкопрепараты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минздрав

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду