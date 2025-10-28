Як оцінювати результати роботи держслужбовців під час відсутності керівника — роз’яснення НАДС

НАДС оприлюднило роз’яснення щодо визначення результатів виконання завдань державними службовцями категорії «Б» або «В» у разі відпустки безпосереднього керівника.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило роз’яснення щодо визначення результатів виконання завдань державними службовцями категорії «Б» та «В» у випадку відпустки безпосереднього керівника.

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону «Про державну службу» та статті 44 цього Закону, результати службової діяльності державних службовців підлягають оцінюванню. Порядок оцінювання результатів роботи встановлюється Кабміном.

Згідно з пунктом 37 Порядку проведення оцінки результатів службової діяльності, оцінка результатів виконання завдань може проводитися іншою особою, визначеною відповідно до встановленого порядку (наприклад, наказом). У разі тимчасової відсутності безпосереднього керівника, функції оцінки можуть бути покладені на особу, яка виконуватиме обов'язки керівника в цей період.

Особливості проведення оцінки в разі відсутності керівника

Цей порядок дозволяє призначити іншого керівника або особу, яка буде відповідати за виконання завдань і проведення оцінки роботи працівників.

Водночас у роз’ясненні зазначається, що в Порядку не передбачено перенесення термінів проведення оцінювальних співбесід через відсутність безпосереднього керівника. Однак, така можливість передбачена в окремих випадках, якщо цього вимагають обставини.

Процес оцінки за відсутності керівника

Якщо керівник тимчасово відсутній, оцінку результатів виконання завдань здійснює особа, визначена для виконання обов'язків керівника на період його відсутності. Це можуть бути як інші особи на рівні структурного підрозділу, так і керівники вищих рівнів, залежно від конкретної ситуації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.