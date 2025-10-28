Как оценивать результаты работы госслужащих во время отсутствия руководителя — разъяснение НАГС

НАГС опубликовало разъяснение относительно определения результатов выполнения заданий государственными служащими категории «Б» или «В» в случае отпуска непосредственного руководителя.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы опубликовало разъяснение относительно определения результатов выполнения заданий государственными служащими категории «Б» и «В» в случае отпуска непосредственного руководителя.

В соответствии с пунктом 3 части третьей статьи 13 Закона «О государственной службе» и статьи 44 этого Закона, результаты служебной деятельности государственных служащих подлежат оценке. Порядок оценки результатов работы устанавливается Кабмином.

Согласно пункту 37 Порядка проведения оценки результатов служебной деятельности, оценка результатов выполнения заданий может проводиться другим лицом, определённым в установленном порядке (например, приказом). В случае временного отсутствия непосредственного руководителя функции оценки могут быть возложены на лицо, которое будет исполнять обязанности руководителя в этот период.

Особенности проведения оценки в случае отсутствия руководителя

Этот порядок позволяет назначить другого руководителя или лицо, которое будет отвечать за выполнение заданий и проведение оценки работы сотрудников.

В то же время в разъяснении указывается, что в Порядке не предусмотрено перенос сроков проведения оценочных собеседований из-за отсутствия непосредственного руководителя. Однако такая возможность предусмотрена в отдельных случаях, если этого требуют обстоятельства.

Процесс оценки при отсутствии руководителя

Если руководитель временно отсутствует, оценку результатов выполнения заданий осуществляет лицо, назначенное для выполнения обязанностей руководителя на период его отсутствия. Это могут быть как другие лица на уровне структурного подразделения, так и руководители более высоких уровней, в зависимости от конкретной ситуации.

