Практика судов
  1. В Украине

Как оценивать результаты работы госслужащих во время отсутствия руководителя — разъяснение НАГС

16:24, 28 октября 2025
НАГС опубликовало разъяснение относительно определения результатов выполнения заданий государственными служащими категории «Б» или «В» в случае отпуска непосредственного руководителя.
Как оценивать результаты работы госслужащих во время отсутствия руководителя — разъяснение НАГС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы опубликовало разъяснение относительно определения результатов выполнения заданий государственными служащими категории «Б» и «В» в случае отпуска непосредственного руководителя.

В соответствии с пунктом 3 части третьей статьи 13 Закона «О государственной службе» и статьи 44 этого Закона, результаты служебной деятельности государственных служащих подлежат оценке. Порядок оценки результатов работы устанавливается Кабмином.

Согласно пункту 37 Порядка проведения оценки результатов служебной деятельности, оценка результатов выполнения заданий может проводиться другим лицом, определённым в установленном порядке (например, приказом). В случае временного отсутствия непосредственного руководителя функции оценки могут быть возложены на лицо, которое будет исполнять обязанности руководителя в этот период.

Особенности проведения оценки в случае отсутствия руководителя

Этот порядок позволяет назначить другого руководителя или лицо, которое будет отвечать за выполнение заданий и проведение оценки работы сотрудников.

В то же время в разъяснении указывается, что в Порядке не предусмотрено перенос сроков проведения оценочных собеседований из-за отсутствия непосредственного руководителя. Однако такая возможность предусмотрена в отдельных случаях, если этого требуют обстоятельства.

Процесс оценки при отсутствии руководителя

Если руководитель временно отсутствует, оценку результатов выполнения заданий осуществляет лицо, назначенное для выполнения обязанностей руководителя на период его отсутствия. Это могут быть как другие лица на уровне структурного подразделения, так и руководители более высоких уровней, в зависимости от конкретной ситуации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

госслужащие госслужба НАДС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду