У листопаді в Україні очікують аномальне тепло — яким областям варто готуватися

Теплу погоду прогнозують в Україні у листопаді.

У листопаді південно-західні повітряні маси охоплять більшу частину Європи, зокрема й Україну, що принесе аномально теплу та стабільну погоду на цей період. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич, передає Телеграф.

Листопад в Україні почнеться з аномального потепління по всіх областях, супроводжуваного переважанням південно-західних вітрів. Температури повітря будуть на кілька градусів вищими за звичайні кліматичні норми.

Погода з відносно теплою температурою триматиметься майже весь листопад. Хоча час від часу можливі короткочасні похолодання, вони не значно вплинуть на середньомісячну температуру, яка, за прогнозами, коливатиметься в межах +1…+6 °С. На півдні країни, особливо уздовж морських узбережжів, температура може досягати +7…+9 °С, що на 2-3 °С вище середньої норми.

На початку листопада у західних областях на українців очікує тепла погода у межах +17…+20 °С, при цьому на сході прогнозується +6…+8 °С. Загалом в Україні очікується досить тепла погода як для кінця осені — в межах +9…+14 °С.

