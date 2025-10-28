В ноябре в Украине ожидают аномальное тепло — каким областям стоит готовиться

Теплая погода прогнозируется в Украине в ноябре.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ноябре юго-западные воздушные массы охватят большую часть Европы, включая Украину, что принесет аномально теплую и стабильную погоду на этот период. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, сообщает Телеграф.

Ноябрь в Украине начнется с аномального потепления по всем областям, сопровождаемым преобладанием юго-западных ветров. Температуры воздуха будут на несколько градусов выше обычных климатических норм.

Погода с относительно теплой температурой будет держаться почти весь ноябрь. Хотя время от времени возможны кратковременные похолодания, они не повлияют на среднемесячную температуру, которая, по прогнозам, будет колебаться в пределах +1…+6 °С. На юге страны, особенно вдоль морских побережий, температура может достигать +7…+9 °С, что на 2-3 °С выше средней нормы.

В начале ноября в западных областях украинцев ожидает теплая погода в пределах +17…+20 °С, при этом на востоке прогнозируется +6…+8 °С. В целом, в Украине ожидается достаточно теплая погода как для конца осени — в пределах +9…+14 °С.

Фото: Ventusky

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.