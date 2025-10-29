У Кабінеті водія недоступні окремі онлайн-послуги з номерними знаками

Головний сервісний центр МВС повідомив про проведення регламентних робіт, у зв’язку з якими тимчасово обмежено доступ до частини онлайн-сервісів.
Зокрема, у Кабінеті водія наразі недоступні дві послуги:
У відомстві зазначають, що оновлення системи відбувається після внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 795. Технічна команда ГСЦ МВС працює над адаптацією сервісів до нових вимог.
Поки тривають налаштування, громадяни можуть:
Коли відновлять надання онлайн-послуг у ГСЦ МВС не уточнили.
