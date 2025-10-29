В Кабинете водителя недоступны отдельные онлайн-услуги с номерными знаками

Главный сервисный центр МВД сообщил о проведении регламентных работ, в связи с чем временно ограничен доступ к части онлайн-сервисов.
В частности, в Кабинете водителя сейчас недоступны две услуги:
В ведомстве отмечают, что обновление системы происходит после внесения изменений в постановление Кабинета Министров Украины № 795. Техническая команда ГСЦ МВД работает над адаптацией сервисов к новым требованиям.
Пока продолжаются настройки, граждане могут:
Когда возобновят предоставление онлайн-услуг, в ГСЦ МВД не уточнили.
