В Кабинете водителя недоступны отдельные онлайн-услуги с номерными знаками

Главный сервисный центр МВД сообщил о проведении регламентных работ, в связи с чем временно ограничен доступ к части онлайн-сервисов.

В частности, в Кабинете водителя сейчас недоступны две услуги:

бронирование государственных номерных знаков;

продление срока платного хранения номеров.

В ведомстве отмечают, что обновление системы происходит после внесения изменений в постановление Кабинета Министров Украины № 795. Техническая команда ГСЦ МВД работает над адаптацией сервисов к новым требованиям.

Пока продолжаются настройки, граждане могут:

закрепить желаемый номерной знак непосредственно во время регистрации или перерегистрации авто в сервисном центре МВД;

продлить срок хранения номерного знака при личном обращении в территориальное подразделение.

Когда возобновят предоставление онлайн-услуг, в ГСЦ МВД не уточнили.

