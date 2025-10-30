Практика судів
  1. В Україні

У Львові оштрафували власників 17 історичних будинків за самовільні зміни — серед них оселя, де мешкав Іван Франко

19:18, 30 жовтня 2025
Власники замінювали автентичні вікна, проводили перепланування та змінювали фасади історичних будівель.
У Львові оштрафували власників 17 історичних будинків за самовільні зміни — серед них оселя, де мешкав Іван Франко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адміністративна комісія при виконкомі Львівської міської ради оштрафувала 17 порушників за втручання у пам’ятки архітектури без відповідних дозволів. Серед них — власниця квартири в будинку XIX століття на вулиці Франка, 37, де колись мешкав Іван Франко. Вона без погоджень замінила автентичні вікна та провела перепланування.

Які порушення зафіксували

Як повідомили в Офісі охорони культурної спадщини, більшість випадків стосувалися робіт, проведених без проєктної документації та погодження фахівців. Зокрема, власники:

  • замінювали дерев’яні вікна та двері на металопластикові;
  • переробляли балконні блоки;
  • здійснювали перепланування квартир;
  • встановлювали нові віконні прорізи, тамбури та прибудови;
  • самовільно змінювали фасади.

Порушення виявили в історичних будинках на вулицях Братів Рогатинців, Дорошенка, Франка, Краківській, Коперника, Театральній, Лесі Українки, Героїв Майдану та інших.

Штрафи та подальші дії

Комісія наклала адміністративні стягнення розміром 850–1700 грн. Загалом із початку 2025 року відбулося 16 засідань адмінкомісії:

  • ухвалено 200 постанов,
  • 165 штрафів уже сплачено,
  • 9 справ закрито,
  • 5 перебувають на розгляді суду.

В Офісі охорони культурної спадщини наголосили, що головна мета роботи комісії — не покарання, а захист історичного середовища Львова. Штрафи є лише одним із механізмів впливу: власникам також видають приписи, зобов’язують відновити автентичні елементи та дотримуватися охоронних договорів.

Програма для мешканців

У місті діє Програма співфінансування реставрації історичних елементів будівель. Вона дозволяє мешканцям отримати до 60% компенсації вартості відновлення автентичних вікон і брам або 50% — при заміні пластикових вікон на дерев’яні.

Таким чином, у мерії закликають львів’ян не порушувати охоронний статус історичних будівель, а користуватися легальними програмами підтримки відновлення культурної спадщини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Львів

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області