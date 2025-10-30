У Львові оштрафували власників 17 історичних будинків за самовільні зміни — серед них оселя, де мешкав Іван Франко

Власники замінювали автентичні вікна, проводили перепланування та змінювали фасади історичних будівель.

Адміністративна комісія при виконкомі Львівської міської ради оштрафувала 17 порушників за втручання у пам’ятки архітектури без відповідних дозволів. Серед них — власниця квартири в будинку XIX століття на вулиці Франка, 37, де колись мешкав Іван Франко. Вона без погоджень замінила автентичні вікна та провела перепланування.

Які порушення зафіксували

Як повідомили в Офісі охорони культурної спадщини, більшість випадків стосувалися робіт, проведених без проєктної документації та погодження фахівців. Зокрема, власники:

замінювали дерев’яні вікна та двері на металопластикові;

переробляли балконні блоки;

здійснювали перепланування квартир;

встановлювали нові віконні прорізи, тамбури та прибудови;

самовільно змінювали фасади.

Порушення виявили в історичних будинках на вулицях Братів Рогатинців, Дорошенка, Франка, Краківській, Коперника, Театральній, Лесі Українки, Героїв Майдану та інших.

Штрафи та подальші дії

Комісія наклала адміністративні стягнення розміром 850–1700 грн. Загалом із початку 2025 року відбулося 16 засідань адмінкомісії:

ухвалено 200 постанов,

165 штрафів уже сплачено,

9 справ закрито,

5 перебувають на розгляді суду.

В Офісі охорони культурної спадщини наголосили, що головна мета роботи комісії — не покарання, а захист історичного середовища Львова. Штрафи є лише одним із механізмів впливу: власникам також видають приписи, зобов’язують відновити автентичні елементи та дотримуватися охоронних договорів.

Програма для мешканців

У місті діє Програма співфінансування реставрації історичних елементів будівель. Вона дозволяє мешканцям отримати до 60% компенсації вартості відновлення автентичних вікон і брам або 50% — при заміні пластикових вікон на дерев’яні.

Таким чином, у мерії закликають львів’ян не порушувати охоронний статус історичних будівель, а користуватися легальними програмами підтримки відновлення культурної спадщини.

