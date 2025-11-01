Жінки у декреті не можуть одночасно скористатися ще й додатковою відпусткою на дітей — Держпраці

Закон не дозволяє поєднувати дві соціальні відпустки — під час догляду за дитиною до трьох років жінка не може оформити додаткову відпустку на дітей.

Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснило, що працівниці, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до трьох років, не мають права одночасно отримувати додаткову соціальну відпустку на дітей.

До управління звернулася жінка, яка має двох дітей віком до 15 років і з 2023 року перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох років. Вона поцікавилася, чи може скористатися додатковою відпусткою на дітей за 2023–2025 роки, якщо батько дітей цього права не використав.

Як зазначає Міністерство економіки України у листі від 5 червня 2023 року № 4706-05/26141-09, законодавством не передбачено можливість одночасного надання двох соціальних відпусток, пов’язаних із вихованням дітей, за один і той самий період.

Тобто працівниця не може скористатися відпусткою, передбаченою статтею 19 Закону «Про відпустки», якщо вона вже перебуває у декретній відпустці або у відпустці без збереження заробітної плати до досягнення дитиною шестирічного віку.

