Жінки у декреті не можуть одночасно скористатися ще й додатковою відпусткою на дітей — Держпраці

17:51, 1 листопада 2025
Закон не дозволяє поєднувати дві соціальні відпустки — під час догляду за дитиною до трьох років жінка не може оформити додаткову відпустку на дітей.
Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснило, що працівниці, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до трьох років, не мають права одночасно отримувати додаткову соціальну відпустку на дітей.

До управління звернулася жінка, яка має двох дітей віком до 15 років і з 2023 року перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох років. Вона поцікавилася, чи може скористатися додатковою відпусткою на дітей за 2023–2025 роки, якщо батько дітей цього права не використав.

Як зазначає Міністерство економіки України у листі від 5 червня 2023 року № 4706-05/26141-09, законодавством не передбачено можливість одночасного надання двох соціальних відпусток, пов’язаних із вихованням дітей, за один і той самий період.

Тобто працівниця не може скористатися відпусткою, передбаченою статтею 19 Закону «Про відпустки», якщо вона вже перебуває у декретній відпустці або у відпустці без збереження заробітної плати до досягнення дитиною шестирічного віку.

діти Держпраці відпустка вагітність та пологи трудові відносини

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

