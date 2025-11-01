Практика судов
Женщины в декрете не могут одновременно воспользоваться еще и дополнительным отпуском на детей — Гоструда

17:51, 1 ноября 2025
Закон не позволяет совмещать два социальных отпуска — во время ухода за ребёнком до трех лет женщина не может оформить дополнительный отпуск на детей.
Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, что работницы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, не имеют права одновременно получать дополнительный социальный отпуск на детей.

В управление обратилась женщина, которая имеет двух детей в возрасте до 15 лет и с 2023 года находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Она поинтересовалась, может ли воспользоваться дополнительным отпуском на детей за 2023–2025 годы, если отец детей этим правом не воспользовался.

Как отмечает Министерство экономики Украины в письме от 5 июня 2023 года № 4706-05/26141-09, законодательством не предусмотрена возможность одновременного предоставления двух социальных отпусков, связанных с воспитанием детей, за один и тот же период.

То есть работница не может воспользоваться отпуском, предусмотренным статьей 19 Закона «Об отпусках», если она уже находится в декретном отпуске или в отпуске без сохранения заработной платы до достижения ребенком шестилетнего возраста.

