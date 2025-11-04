Практика судів
  1. В Україні

Уряд на чолі зі Свириденко провів засідання Антикризового енергетичного штабу — фото

11:36, 4 листопада 2025
Серед головних тем — запуск опалювального сезону, збільшення імпорту енергоресурсів та нарощування генерації.
Уряд на чолі зі Свириденко провів засідання Антикризового енергетичного штабу — фото
Під головуванням Прем’єр-міністерки Юлії Свириденко відбулося засідання Антикризового енергетичного штабу за участі представників профільних міністерств, енергетичних компаній, обласних адміністрацій та громад.

За словами Свириденко, головна мета штабу — оцінити стан енергосистеми, узгодити алгоритми реагування на виклики війни та забезпечити стабільне проходження зимового періоду.

«Опалювальний сезон стартував планово. Тепер наша задача — пройти з теплом всю зиму», — наголосила прем’єрка.

Серед ключових тем засідання — збільшення імпорту енергоресурсів, розвиток розподіленої генерації та підготовка до швидкого відновлення енергетичних об’єктів після атак РФ.

Юлія Свириденко зазначила, що наразі вже введено в експлуатацію 1,8 ГВт розподіленої генерації.

Особливу увагу уряд приділяє прифронтовим регіонам, де ворог системно атакує об’єкти енергетики. Для забезпечення стабільності функціонують понад 8 тисяч пунктів незламності, ще 4 тисячі — у резерві. Усі вони забезпечені пальним і засобами зв’язку.

Також у межах програми «Зимова підтримка» уряд зберігає фіксовані тарифи на газ і електроенергію для побутових споживачів, щоб українські родини могли пройти зиму без додаткового фінансового навантаження.

«Усі відповідні міністерства  отримали завдання для забезпечення належної роботи енергосистеми. Продовжуємо працювати над тим, щоб забезпечити тепло й світло в домівках українців, попри виклики війни», — підсумувала Свириденко.

уряд опалення Юлія Свириденко

