Порядок вчинення правочинів неповнолітньою особою вдосконалять — законопроект

Парламент прийняв за основу законопроект щодо вдосконалення порядку вчинення правочинів неповнолітньою особою.

Верховна Рада 4 листопада прийняла за основу проект закону №12254 про внесення зміни до частини другої статті 32 Цивільного кодексу України щодо вдосконалення порядку вчинення правочинів неповнолітньою особою.

Метою законопроекту є вдосконалення порядку вчинення неповнолітньою особою правочинів в частині необхідності отримувати згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування лише у випадках, коли відбувається відчуження (а не набуття), поділ, виділ нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості, іншого цінного майна, зокрема транспортних засобів, власником якого є неповнолітня особа.

Законопроектом пропонується передбачити, що на вчинення неповнолітньою особою правочину щодо відчуження (у тому числі шляхом міни або внесення (передачі) до статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи чи як вступного, членського та/або цільового внеску члена кооперативу), поділу, виділу нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості, іншого цінного майна, зокрема транспортних засобів, власником якого є неповнолітня особа, повинна бути нотаріально засвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування.

