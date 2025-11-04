Порядок совершения сделок несовершеннолетним лицом усовершенствуют — законопроект

Парламент принял за основу законопроект о совершенствовании порядка совершения сделок несовершеннолетним лицом.

Верховная Рада 4 ноября приняла за основу проект закона №12254 о внесении изменений в часть вторую статьи 32 Гражданского кодекса Украины относительно совершенствования порядка совершения сделок несовершеннолетним лицом.

Цель законопроекта — усовершенствование порядка совершения несовершеннолетним лицом сделок в части необходимости получения согласия родителей (усыновителей) или попечителя и разрешения органа опеки и попечительства только в случаях, когда происходит отчуждение (а не приобретение), раздел, выдел недвижимого имущества, объекта незавершенного строительства, будущего объекта недвижимости, иного ценного имущества, в частности транспортных средств, владельцем которого является несовершеннолетнее лицо.

Законопроектом предлагается предусмотреть, что для совершения несовершеннолетним лицом сделки по отчуждению (в том числе путем мены или внесения (передачи) в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) юридического лица либо в качестве вступительного, членского и/или целевого взноса члена кооператива), разделу, выделу недвижимого имущества, объекта незавершенного строительства, будущего объекта недвижимости, иного ценного имущества, в частности транспортных средств, владельцем которого является несовершеннолетнее лицо, должна быть нотариально удостоверенная согласие родителей (усыновителей) или попечителя и разрешение органа опеки и попечительства.

