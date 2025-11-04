Практика судів
Відстрочка від мобілізації через ЦНАП – в Міноборони назвали кількість опрацьованих заяв

15:12, 4 листопада 2025
Оформлення також доступне онлайн через «Резерв+» для 80% користувачів.
Як писала «Судово-юридична газета», з 1 листопада в Україні запрацював оновлений порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Відтоді через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) прийнято та опрацьовано понад 25 тисяч заяв на відстрочку від мобілізації. Про це в телеефірі повідомив керівник управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий.

«Завдяки співпраці з органами військового управління в обласних центрах і колегам з Міністерства цифрової трансформації, всі чотири тисячі ЦНАПів з 1 листопада приймають документи. Вже понад 25 тисяч документів було прийнято і опрацьовано станом на сьогодні», — зазначив Берестовий.

Він уточнив, що Міноборони автоматично продовжило понад 720 тисяч відстрочок у випадках, коли дані можна було перевірити через державні реєстри. Якщо такої можливості немає, військовозобов’язані можуть подати документи в будь-якому ЦНАПі, а рішення за заявами ухвалюють протягом 7-14 днів.

Берестовий також додав, що приблизно 80% користувачів можуть оформити відстрочку онлайн через застосунок «Резерв+», що допомагає уникнути черг і зменшує навантаження на ЦНАПи та територіальні центри комплектування.

© 2010-2025 «Судово-юридична газета».

