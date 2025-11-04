Отсрочка от мобилизации через ЦНАП – в Минобороны назвали количество обработанных заявлений

Оформление также доступно онлайн через «Резерв+» для 80% пользователей.

Как писала «Судебно-юридическая газета», с 1 ноября в Украине заработал обновленный порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации. С тех пор через центры предоставления административных услуг (ЦНАП) принято и обработано более 25 тысяч заявлений на отсрочку от мобилизации. Об этом в телеефире сообщил руководитель управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой.

«Благодаря сотрудничеству с органами военного управления в областных центрах и коллегам из Министерства цифровой трансформации, все четыре тысячи ЦНАП с 1 ноября принимают документы. Уже более 25 тысяч документов было принято и обработано по состоянию на сегодня», — отметил Берестовой.

Он уточнил, что Минобороны автоматически продлило более 720 тысяч отсрочек в случаях, когда данные можно было проверить через государственные реестры. Если такой возможности нет, военнообязанные могут подать документы в любом ЦНАПе, а решение по заявлениям принимают в течение 7-14 дней.

Берестовой также добавил, что примерно 80% пользователей могут оформить отсрочку онлайн через приложение «Резерв+», что помогает избежать очередей и уменьшает нагрузку на ЦНАПы и территориальные центры комплектования.

