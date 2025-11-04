Парламент проголосував у першому читанні за законопроект про пільги для інвесторів у промисловість

Документ звільняє від ввізного мита імпорт обладнання для інвестпроектів.

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект № 13414, який вносить зміни до Митного кодексу України для підтримки інвестицій через податкові інструменти.

Законопроект передбачає звільнення від сплати ввізного мита суб’єктів, включених до Реєстру інвесторів, які реалізують інвестиційні проекти в промисловій сфері, під час імпорту обладнання.

В Парламенті очікується, що ухвалення документа сприятиме залученню інвестицій у переробну промисловість, створенню нових виробництв і робочих місць, а також зростанню експорту українських товарів і валютних надходжень. У перспективі додаткові податкові надходження до бюджетів мають перевищити обсяг наданих пільг.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», голова Комітету Данило Гетманцев повідомив, законопроектами 13414 про внесення змін до Митного кодексу та законопроект 13415 про зміни до Податкового кодексу щодо компенсації інвестицій через податки передбачається надання пільгових умов оподаткування на 10 років (2026–2035) для інвесторів, які реалізують проекти з будівництва, модернізації або технічного переоснащення підприємств, придбання обладнання чи землі під виробництво.

Розмір податкових та митних пільг залежатиме від обсягу інвестицій:

Від 100 тисяч євро до 1 млн євро — до 70% інвестицій

Від 1 млн євро до 20 млн євро — до 50%

Від 20 млн євро до 50 млн євро — до 30%

Пільги включають:

звільнення від податку на прибуток (за умови, що 90% доходу надходить від продажу власної переробленої продукції)

звільнення від ПДВ та мита на нове обладнання

можливість пільг на землю від місцевої влади.

