Парламент проголосовал в первом чтении за законопроект о льготах для инвесторов в промышленность

Документ освобождает от ввозной пошлины импорт оборудования для инвестпроектов.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 13414, который вносит изменения в Таможенный кодекс Украины для поддержки инвестиций через налоговые инструменты.

Законопроект предусматривает освобождение от уплаты ввозной пошлины субъектов, включенных в Реестр инвесторов, которые реализуют инвестиционные проекты в промышленной сфере, при импорте оборудования.

В парламенте ожидается, что принятие документа будет способствовать привлечению инвестиций в перерабатывающую промышленность, созданию новых производств и рабочих мест, а также росту экспорта украинских товаров и валютных поступлений. В перспективе дополнительные налоговые поступления в бюджеты должны превысить объем предоставленных льгот.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», председатель Комитета Даниил Гетманцев сообщил, что законопроектами 13414 о внесении изменений в Таможенный кодекс и законопроектом 13415 об изменениях в Налоговый кодекс относительно компенсации инвестиций через налоги предусматривается предоставление льготных условий налогообложения на 10 лет (2026–2035) для инвесторов, которые реализуют проекты по строительству, модернизации или техническому переоснащению предприятий, приобретению оборудования или земли под производство.

Размер налоговых и таможенных льгот будет зависеть от объема инвестиций:

От 100 тысяч евро до 1 млн евро — до 70% инвестиций

От 1 млн евро до 20 млн евро — до 50%

От 20 млн евро до 50 млн евро — до 30%

Льготы включают:

освобождение от налога на прибыль (при условии, что 90% дохода поступает от продажи собственной переработанной продукции)

освобождение от НДС и пошлины на новое оборудование

возможность льгот на землю от местных властей.

