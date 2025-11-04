Практика судов
Парламент проголосовал в первом чтении за законопроект о льготах для инвесторов в промышленность

13:42, 4 ноября 2025
Документ освобождает от ввозной пошлины импорт оборудования для инвестпроектов.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 13414, который вносит изменения в Таможенный кодекс Украины для поддержки инвестиций через налоговые инструменты.

Законопроект предусматривает освобождение от уплаты ввозной пошлины субъектов, включенных в Реестр инвесторов, которые реализуют инвестиционные проекты в промышленной сфере, при импорте оборудования.

В парламенте ожидается, что принятие документа будет способствовать привлечению инвестиций в перерабатывающую промышленность, созданию новых производств и рабочих мест, а также росту экспорта украинских товаров и валютных поступлений. В перспективе дополнительные налоговые поступления в бюджеты должны превысить объем предоставленных льгот.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», председатель Комитета Даниил Гетманцев сообщил, что законопроектами 13414 о внесении изменений в Таможенный кодекс и законопроектом 13415 об изменениях в Налоговый кодекс относительно компенсации инвестиций через налоги предусматривается предоставление льготных условий налогообложения на 10 лет (2026–2035) для инвесторов, которые реализуют проекты по строительству, модернизации или техническому переоснащению предприятий, приобретению оборудования или земли под производство.

Размер налоговых и таможенных льгот будет зависеть от объема инвестиций:

  • От 100 тысяч евро до 1 млн евро — до 70% инвестиций
  • От 1 млн евро до 20 млн евро — до 50%
  • От 20 млн евро до 50 млн евро — до 30%

Льготы включают:

  • освобождение от налога на прибыль (при условии, что 90% дохода поступает от продажи собственной переработанной продукции)
  • освобождение от НДС и пошлины на новое оборудование
  • возможность льгот на землю от местных властей.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Одесситка была осуждена за TikTok-видео: суд признал ее виновной в препятствовании деятельности ВСУ

Приморский районный суд города Одессы признал женщину виновной за распространение в TikTok информации о мобилизационных мероприятиях.

КАС ВС установил момент начала срока для обращения в суд за перерасчетом пенсии

Суд признал, что пенсионер не может годами ждать, чтобы проверить правильность начислений. Если первую выплату получено — считается, что лицо уже знает размер своей пенсии. Пропустив шестимесячный срок на обращение в суд, восстановить его без уважительных причин будет невозможно.

«ВКонтакте» как на фронте: столичная Фемида вынесла приговор за оправдание российской агрессии в соцсети

В Киеве суд признал виновной женщину, которая через соцсеть «ВКонтакте» публиковала материалы, оправдывающие российскую агрессию.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

